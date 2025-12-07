إعلان

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث مروع ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:25 م 07/12/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شابان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الحمرايا شرق النيل، فجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع كل من:"محمد ح. ك."، 15 عامًا، و "سيد ح. أ."، 20 عامًا، كما أُصيب "محمود م. م."، 21 عامًا، بكسر في الذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروع حادث انقلاب دراجة بخارية مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟