مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث مروع ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شابان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الحمرايا شرق النيل، فجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع كل من:"محمد ح. ك."، 15 عامًا، و "سيد ح. أ."، 20 عامًا، كما أُصيب "محمود م. م."، 21 عامًا، بكسر في الذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.