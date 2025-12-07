إعلان

4 مصابين في تصادم مروع بين سيارة نقل وملاكي بطريق بنها الحر

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:31 م 07/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارة نقل وملاكي (3)
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارة نقل وملاكي (1)

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم بطريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي، إثر اصطدام مروع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي.

وتبين أن من بين المصابين هند السيد عبد السلام التي تعاني من اشتباه كسر بالحوض بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وتخضع للرعاية الطبية، كما أصيب أشرف السيد عبد السلام باشتباه ما بعد الارتجاج وحالته تحت المتابعة.

وأصيبت جيهان السيد عبد السلام الوحش باشتباه ما بعد الارتجاج وحالتها مستقرة نسبيًا، فيما تعرض محمد يوسف محمد لاشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمستشفى.

تصادم سيارة نقل وملاكي حادث تصادم طريق شبرا بنها الحر الطريق الإقليمي

