إخلاء سبيل 22 متهمًا بكفالة مالية في قضايا الرشاوى الانتخابية بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، إخلاء سبيل 22 شخصًا جرى ضبطهم خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، على خلفية تحرير 16 محضرًا تتعلق بتهم الترويج الانتخابي وتقديم رشاوى للناخبين أمام عدد من اللجان، مع فرض كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن قنا من مراكز الوقف وقوص ونقادة وبندر ومركز قنا، يفيد بضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم مبالغ مالية، وبطاقات رقم قومي، وكروت دعاية انتخابية، أثناء محاولتهم التأثير على إرادة الناخبين أمام بعض لجان الاقتراع.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يروجون لمرشحين بعينهم ويقدمون مبالغ مالية مقابل التصويت، وذلك ضمن 4 دوائر انتخابية هي: قوص، الوقف، نقادة، وبندر ومركز قنا.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على جهات التحقيق، صدر قرار بإخلاء سبيلهم جميعًا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضايا المحررة ضدهم.