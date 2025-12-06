بعد مشاهدته.. ماذا قال خالد جلال عن فيلم "الست" لـ منى زكي؟ (صور)

أشاد المخرج خالد جلال بفيلم "الست" للنجمة منى زكي بعد مشاهدته، مؤكدا أنه عمل جميل وراقي.

ونشر خالد جلال، صورا له مع منى زكي وصناع العمل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "روحوا شوفوا فيلم (الست) وأنتم مطمنين، نجومنا لم يخذلونا سعدت اليوم بحضور الفيلم في سينما أركان في عرض خاص أول لمنتخب مصر الفني".

وأوضح: "منى زكي مبهرة ومتألقة ومؤثرة في الأرواح والقلوب كعادتها في سرب يقوده أحمد بدوي وتامر مرسي ومروان وحيد حامد وأحمد مراد وعزة فهمي وهشام نزيه وأحمد مرسي ومي جلال وفريق عظيم في جميع المراكز كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب وأحمد سيد آمين وآسر يس وأمينة خليل وأحمد رضوان و أولادي محمد فراج وأحمد خالد صالح وتامر نبيل ومحمد عبده".

وأَضاف جلال: "فيلم جميل وراقي يتحدث عن كوكب الشرق العلم التاريخيّ أم كلثوم التي مازالت تمتعنا وتمتع العالم حتى اليوم تحيا مصر، لا قوة إلا بالله".

فيلم "الست" بطولة منى زكي، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، ومن إخراج مروان حامد.