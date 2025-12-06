إعلان

بعد مشاهدته.. ماذا قال خالد جلال عن فيلم "الست" لـ منى زكي؟ (صور)

كتب : هاني صابر

12:40 م 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منى زكي وخالد جلال
  • عرض 7 صورة
    احتفال منى زكي مع مروان حامد بالفيلم
  • عرض 7 صورة
    فيلم الست
  • عرض 7 صورة
    مروان حامد ومنى زكي
  • عرض 7 صورة
    سيد رجب وخالد جلال
  • عرض 7 صورة
    منى زكي ومروان حامد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المخرج خالد جلال بفيلم "الست" للنجمة منى زكي بعد مشاهدته، مؤكدا أنه عمل جميل وراقي.

ونشر خالد جلال، صورا له مع منى زكي وصناع العمل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "روحوا شوفوا فيلم (الست) وأنتم مطمنين، نجومنا لم يخذلونا سعدت اليوم بحضور الفيلم في سينما أركان في عرض خاص أول لمنتخب مصر الفني".

وأوضح: "منى زكي مبهرة ومتألقة ومؤثرة في الأرواح والقلوب كعادتها في سرب يقوده أحمد بدوي وتامر مرسي ومروان وحيد حامد وأحمد مراد وعزة فهمي وهشام نزيه وأحمد مرسي ومي جلال وفريق عظيم في جميع المراكز كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب وأحمد سيد آمين وآسر يس وأمينة خليل وأحمد رضوان و أولادي محمد فراج وأحمد خالد صالح وتامر نبيل ومحمد عبده".

وأَضاف جلال: "فيلم جميل وراقي يتحدث عن كوكب الشرق العلم التاريخيّ أم كلثوم التي مازالت تمتعنا وتمتع العالم حتى اليوم تحيا مصر، لا قوة إلا بالله".

فيلم "الست" بطولة منى زكي، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، ومن إخراج مروان حامد.

المخرج خالد جلال خالد جلال يشيد بفيلم الست فيلم الست فيلم الست بطولة منى زكي المخرج خالد جلال على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان