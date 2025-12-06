القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس ثلاثة عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم باستيقاف سائق على الطريق الدائري بنطاق مركز قليوب وسرقة مبلغ مالي بعملة أجنبية منه.

وجاء قرار الحبس بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تعقب المتهمين وضبطهم.

وأوضحت التحقيقات أن الفيديو المتداول أظهر قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي بإيقاف السائق بشكل مفاجئ، وانتحال صفة غير صحيحة للاستيلاء على أمواله. ورغم عدم وجود بلاغات سابقة بالحادث، أمكن تحديد هوية المجني عليه، وهو سائق من محافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه تعرّض للاستيقاف والغافلة في 27 نوفمبر الماضي وسُرق منه المبلغ.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط المتهمين، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين لديهم معلومات جنائية، ويقيمون في محافظتي القاهرة والقليوبية.

كما عُثر بحوزتهم على طبنجة صوت وأربعة أجهزة لاسلكية هيكلية بلاستيكية، إضافة إلى السيارة المستخدمة في الحادث والمبلغ المالي المسروق.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق.