طقس غائم وأمطار محتملة.. جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ القصوى (فيديو وصور)

كتب : رضا السيد

11:07 ص 06/12/2025
    حالة الطقس بطور سيناء
    الطقس
    الأجواء بجنوب سيناء
    حالة الطقس
    طقس غائم
    غيوم
    الأجواء
    حالة الطقس بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا غائمًا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، فيما تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلاً، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين طوال اليوم.

وأوضح المركز، أن جميع الطرق الدولية والرئيسية تعمل بشكل طبيعي، وتم التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق، مع التأكيد على رؤساء المدن بمراجعة معدات الحملات والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط الأمطار.

وأشار المركز إلى أن حالة البحر متفاوتة بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، مع عمل جميع الموانئ البحرية بشكل طبيعي حتى الآن.

من جانبه، وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى تجهيز وحدات الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة، مع المتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة في مدن المحافظة اليوم، حيث بلغت العظمى بمدينة طور سيناء 25 والصغرى 15، وفي رأس سدر العظمى 25 والصغرى 15، وفي طابا العظمى 23 والصغرى 14. وسجلت سانت كاترين أقل درجات الحرارة بواقع 18 للعظمى و6 للصغرى، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل بدرجات الحرارة بواقع 26 للعظمى و17 للصغرى.

