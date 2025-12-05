بالصور- افتتاح مسجد "التوبة" ببني سويف بعد تطويره بـ600 ألف جنيه

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة الفشن، مسجد التوبة بالمدينة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإعمار بيوت الله.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة، التي شملت مساحة 250 مترًا مربعًا، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 600 ألف جنيه.

حضر الافتتاح كل من: مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، والشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.