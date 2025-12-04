إعلان

الوداع يليق بالعطاء.. الدقهلية تشيع الحاجة سبيلة بسرادق ضخم ومشاركة قارئ شهير

كتب : رامي محمود

01:58 م 04/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سرادق عزاء ضخم للحاجة سبيلة سيدة العطاء والتي تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر (3)
  • عرض 3 صورة
    سرادق عزاء ضخم للحاجة سبيلة سيدة العطاء والتي تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر (2)

أقامت أسرة الراحلة الحاجة سبيلة علي عجيزة، الملقبة بـ"سيدة العطاء" والتي تبرعت بكامل ثروتها لصالح صندوق تحيا مصر عام 2017، سرادق عزاء ضخم بجوار المقابر وبالقرب من منزل العائلة بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لاستقبال المعزيين في الفقيدة.

وأعلنت الأسرة عن مشاركة بارزة في العزاء؛ حيث تلقى أحمد رسلان، نجل الراحلة، اتصالاً هاتفياً من القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، الذي أعلن مشاركته في إحياء العزاء عقب عصر اليوم، تقديراً لدورها الوطني المشرف وكونها نموذجاً للعطاء.

ومن المقرر أن يشارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة عقب عصر اليوم، للتعبير عن حزن المحافظة لرحيل إحدى رائدات العمل الوطني.

وكان المئات من أهالي قرية ميت العامل، شيعوا، عقب صلاة الظهر اليوم، جثمان الحاجة سبيلة من مسجد رسلان أمام منزل العائلة، ليوارى الثرى بمقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد، حيث انهار أبناء الراحلة وأحفادها لحظة توديعها إلى مثواها الأخير، وسط بكاء وعويل على رحيلها المفاجئ.



