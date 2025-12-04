

أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان رجل وابنته داخل الترعة الإبراهيمية بنطاق محافظة المنيا، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 من أطفاله المفقودين حتى الآن.

سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي مركز ديروط بمحافظة أسيوط، عقب الإعلان عن العثور على جثمان الأب وابنته بعد أيام من اختفائهما مع 4 أطفال من المنزل في ظروف غامضة.

كشف أحد أقارب الأسرة، أن الأب يدعى "محمد رشاد"، يعمل مسؤول أمن بمستشفى ديروط المركزي، غادر منزله قبل أيام بصحبة أبنائه الأربعة: "ريناد" 13 عاما، "مروان" 10 أعوام، "ياسين" 5 أعوام، و"مكة" 3 أعوام، قبل أن ينقطع أثرهم تماما.

وأضاف أن الأهالي فوجئوا مساء الثلاثاء الماضي بتداول صورة الطفلة "ريناد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد العثور عليها غارقة داخل الترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وبعد ساعات، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان والدها "محمد رشاد" غارقا في نفس الترعة، لكن في نطاق مركز أبو قرقاص.

وأشار إلى أن مصير الأطفال الثلاثة الآخرين لا يزال مجهولا حتى اللحظة، فيما تواصل فرق البحث بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في أسيوط والمنيا عمليات التمشيط أملاً في العثور عليهم.

يذكر أن الأب كان قد نشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قبل الواقعة صورة لشهادة تقدير حصل عليها ابنه مروان بمناسبة مشاركته في مسابقة فنية ضمن احتفالات أعياد الطفولة، مهنئا إياه بعبارة: "ألف مبروك يا ابني على التفوق".

وتنتظر الأسرة حاليا قرار النيابة العامة بشأن التصريح بدفن الجثمانين، وسط ترقب وحزن شديدين في المنطقة.