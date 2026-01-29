إعلان

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء

كتب : محمود الطوخي

09:38 ص 29/01/2026 تعديل في 09:47 ص

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن شركة "لوفتهانزا" الألمانية ألغت رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجوم "كبير" على إيران، يشمل استهداف مواقع نووية واغتيال مسؤولين بارزين، بعد تعثر المناقشات الأولية بين واشنطن وطهران بشأن تحجيم البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

ووفقا للمصادر، تتضمن الخيارات العسكرية التي يبحثها ترامب شن غارات جوية لاستهداف مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وقيادات أمنية يُعتقد تورطهم في مقتل متظاهرين، بالإضافة إلى ضرب مؤسسات حكومية ومواقع نووية.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يرى أن خياراته العسكرية قد اتسعت منذ بداية يناير الجاري.

وكان ترامب حذر أمس في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، من أن الهجوم الأمريكي المقبل سيكون "أسوأ بكثير" من الضربات التي شنها سلاح الجو الأمريكي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025.

وتوقع ترامب، من طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى "اتفاق عادل" مقابل التخلي عن ترسانتها النووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل أمريكا إيران لوفتهانزا شركات طيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل
علاقات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل
"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟
حوادث وقضايا

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟
رياضة محلية

صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات