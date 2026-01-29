إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة جديدة ببداية التعاملات

كتب : آية محمد

09:32 ص 29/01/2026 تعديل في 09:40 ص

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 130 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 29-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس ليصل إلى أعلى قمة على الإطلاق.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255175 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.10% إلى نحو 5585 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

