بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة جراء اصطدام توك توك بموتوسيكل على طريق المنصورة – شربين أمام قرية كتامة بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى شربين لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، عن وقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام توك توك بموتوسيكل على الطريق الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

محمد جمال دعبس، 22 عامًا، مقيم قرية بطرة، مصاب بنزيف في المخ، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف في الفخذ الأيمن.

السيد جمعة جاد، 23 عامًا، مقيم قرية بطرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.

عبدالله محمد فوزي، 24 عامًا، مقيم قرية بطرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالجبهة.

وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى المنصورة الدولي.

كريم رزق حسن البراموني، 15 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الفخذ والكوع الأيسر والكتف الأيسر وجرح قطعي بالذقن، وتم نقله إلى مستشفى شربين المركزي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.