تفقد فريق من الهلال الأحمر عدد من اللجان الانتخابية بدائرة الرمل شرق محافظة الإسكندرية، شملت مدرسة السيرة الحسنة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان في الساعات الأولى من فتحها إقبالا ملحوظا من الناخبين، خاصة كبار السن، وسط انتظام واضح في حركة الدخول والخروج، وتواجد فرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، موزعين داخل قسمي شرطة رمل أول وثان.

وعملت محافظة الإسكندرية على تشغيل غرف عمليات داخل حي شرق طوال اليوم، مرتبطة مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الإقبال لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي التصويت.

وأصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، توجيهاته بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان، وتوفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال من صباح اليوم وطمأن المواطنين على سهولة مشاركتهم دون أي معوقات.