إعلان

فريق من الهلال الأحمر يتابع انتخابات البرلمان بدائرة الرمل شرق الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:28 م 03/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فريق من الهلال الأحمر يتابع انتخابات الإعادة بدائرة الرمل شرق الإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    فريق من الهلال الأحمر يتابع انتخابات الإعادة بدائرة الرمل شرق الإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    فريق من الهلال الأحمر يتابع انتخابات الإعادة بدائرة الرمل شرق الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد فريق من الهلال الأحمر عدد من اللجان الانتخابية بدائرة الرمل شرق محافظة الإسكندرية، شملت مدرسة السيرة الحسنة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان في الساعات الأولى من فتحها إقبالا ملحوظا من الناخبين، خاصة كبار السن، وسط انتظام واضح في حركة الدخول والخروج، وتواجد فرق الهلال الأحمر لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، موزعين داخل قسمي شرطة رمل أول وثان.

وعملت محافظة الإسكندرية على تشغيل غرف عمليات داخل حي شرق طوال اليوم، مرتبطة مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الإقبال لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي التصويت.

وأصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، توجيهاته بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان، وتوفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال من صباح اليوم وطمأن المواطنين على سهولة مشاركتهم دون أي معوقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر انتخابات البرلمان الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة