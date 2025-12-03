بعد وفاة 5 وإصابة 13.. محافظ الدقهلية يتفقد موقع حريق مول المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، موقع الحريق الذي نشب أمس في مول تجاري مكون من 4 طوابق بمنطقة سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمنطقة بعد تسببب الحادث فى وفاة 5 وإصابة 13.

وخلال الجولة، أكد محافظ الدقهلية، استمرار العمل على مدار الساعة من قِبل الأجهزة التنفيذية لإزالة آثار الحادث وتطهير المنطقة، وضمان عودة الحركة الطبيعية وفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان المحافظ، شدد على وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف المساعدات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، كما بعث بخالص التعازي لأهل المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وأشار إلى أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى.

كما وجه محافظ الدقهلية، رسالة شكر وتقدير للطواقم الطبية بمستشفى الطوارئ بالمنصورة على جهودهم المتميزة منذ اللحظات الأولى لاحتواء الحادث، وفي مقدمتهم الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور أمير فكري مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ إجراءات لتعزيز السلامة والوقاية داخل الأسواق الشعبية والمباني القديمة، داعيًا إلى مراجعة إجراءات الحماية المدنية في تلك المناطق وإجراء الصيانة الدورية لحنفيات الحريق والتأكد من وجود طفايات الحريق في تلك المنشآت للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

والتقى محافظ الدقهلية، عددا من المواطنين بالمنطقة وطمأنهم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومطالبهم ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة أبناء المنطقة والعاملين فيها وأصحاب المشروعات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على محمد أمين رئيس حي غرب، باستمرار العمل في الموقع حتى التأكد من الانتهاء التام من رفع جميع المخلفات وضمان استقرار الأوضاع بشكل كامل، مشيدًا بجهود فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وجميع الجهات التي شاركت في التعامل مع الحريق منذ بدايته.ش