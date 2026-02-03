إعلان

توقف مفاجئ يقلب "مقطورة تريلا" أمام مسجد الجليل بقويسنا (صور)

كتب : أحمد الباهي

11:50 م 03/02/2026
  
  
    الحادث وقع أمام مسجد الجليل بالطريق الزراعي
  
    سائق السيارة يفحصها بعد الحادث
  
    قائدي المركبات أبلغوا الشرطة بالحادث
  
    وصول الشرطة لموقع الحادث
  
    حركة سير بطيئة بنطاق موقع الحادث

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل "تريلا" أمام مسجد الجليل بقرية كفر الشيخ إبراهيم، مما استدعى إبلاغ الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم وتأمين الطريق.

وأفاد شهود عيان بأن المقطورة انقلبت نتيجة توقف مفاجئ من السائق لم تُعرف أسبابه حتى الآن، مؤكدين أن حركة السير تواصلت بشكل طبيعي في المسارات المجاورة دون أن يتسبب الحادث في تعطيل كامل لحركة المرور أو حدوث شلل تام.

وانتقلت قوات الشرطة والمرور على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت الأطقم الفنية في استخدام المعدات الثقيلة لإزاحة السيارة النقل والمقطورة عن حرم الطريق لضمان زيادة السيولة المرورية، بالتزامن مع مناقشة سائق السيارة للوقوف على الأسباب الفنية للحادث، والذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات تذكر.

توقف مفاجئ يقلب مقطورة تريلا انقلاب مقطورة تريلا بقويسنا الطريق الزراعي بمركز قويسنا ادث انقلاب مقطورة

