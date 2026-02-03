توقف مفاجئ يقلب "مقطورة تريلا" أمام مسجد الجليل بقويسنا (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل "تريلا" أمام مسجد الجليل بقرية كفر الشيخ إبراهيم، مما استدعى إبلاغ الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم وتأمين الطريق.

وأفاد شهود عيان بأن المقطورة انقلبت نتيجة توقف مفاجئ من السائق لم تُعرف أسبابه حتى الآن، مؤكدين أن حركة السير تواصلت بشكل طبيعي في المسارات المجاورة دون أن يتسبب الحادث في تعطيل كامل لحركة المرور أو حدوث شلل تام.

وانتقلت قوات الشرطة والمرور على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت الأطقم الفنية في استخدام المعدات الثقيلة لإزاحة السيارة النقل والمقطورة عن حرم الطريق لضمان زيادة السيولة المرورية، بالتزامن مع مناقشة سائق السيارة للوقوف على الأسباب الفنية للحادث، والذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات تذكر.