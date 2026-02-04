مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجات نارية بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقى 3 شباب مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين دراجات نارية بالقرب من قرية الساعي التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت وصول 3 أشخاص في عمر العشرين، مصابون بإصابات مختلفة، وفي حالة خطيرة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي، بإدعاء حادث على طريق عام وتوفوا عقب وصولهم المستشفى خلال التعامل معهم طبيًا.

وتبين من سجلات مستشفى بيلا المركزي مصرع كلا من: "محمد. أ. م"، و"عبدالمنجي. هـ. ا"، و "يوسف. ش. ع"، جميعهم في العقد الثاني من العمر، ويقيمون بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن وقوع حادث تصادم بين دراجات نارية على طريق بيلا - الجرايدة أسفر عن مصرع الشباب الثلاثة.

تم إيداع الجثث الثلاثة بمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف لنيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.