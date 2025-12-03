ضبط لحوم مريضة وأختام مزورة داخل مزرعة في القليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة موسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة برئاسة مباحث التموين وبمشاركة مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمشاركة كل من الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكان مخالف داخل الأراضي الزراعية، تبيّن قيام القائمين عليه بذبح ماشية مريضة واستخدام أختام مزوّرة لختم اللحوم تمهيدًا لطرحها في الأسواق باعتبارها صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى ضبط 650 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى عدد 2 ختم مزوّر، كما جرى ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المشددة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.