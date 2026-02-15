الزملوط يودّع الوادي الجديد.. تفاصيل اليوم الأخير للمحافظ

أنهى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، آخر ارتباطاته التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع معلومات متداولة عن انتقاله لتولي محافظة مطروح، عقب إخلائه الاستراحة الحكومية بمدينة الخارجة ومغادرته إلى القاهرة استعدادًا لإجراءات حلف اليمين الدستورية.

وبحسب ما نقلته مصادر قريبة من المحافظ، فقد أخلّى استراحته الحكومية بشارع بورسعيد في الخارجة، وغادر على متن رحلة الأحد الأسبوعية إلى القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتولي مهام منصبه الجديد بمحافظة مطروح، ضمن حركة تنقلات المحافظين المتداولة.

وعقد المحافظ، ظهر اليوم، آخر اجتماع للمجلس التنفيذي برئاسته داخل مجمع المصالح الحكومية بالخارجة، بحضور اللواء مديرية أمن الوادي الجديد، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، إلى جانب قيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، في اجتماع وُصف بأنه “ختامي” على مستوى إدارة الملفات اليومية بالمحافظة.

واستهل الزملوط الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات خلال الشهر الفضيل.

ووفقًا لما جرى عرضه خلال الاجتماع، وجّه المحافظ حزمة تكليفات مرتبطة بالشقين الخدمي والتنموي، أبرزها:

•تكثيف الاستعدادات بالمراكز لاستقبال رمضان، والتوسع في المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

•تنظيم مسابقات دينية بالمساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف طوال الشهر، والإعداد لاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في ليلة القدر.

•حظر تقديم الشيشة بالمنشآت والكافيتريات المؤجرة من الجهات الحكومية بالمحافظة.

•التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتنفيذ وحدات سكنية بمدينة بلاط وفق طلبات المتقدمين المسددين لمقابل الجدية، وعددهم 1178 متقدمًا.

•متابعة أعمال صيانة المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة لضمان جاهزيتها وفق الجداول الزمنية.

•تخصيص نسبة من تبرعات المستثمرين، وتحصيل نسبة من مقابل الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح مشروع إنشاء مستشفى علاج الأورام.

•متابعة إجراءات رفع كفاءة طريق الفوسفات بالخارجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ.

•التنسيق بين المراكز و"مديرية التضامن الاجتماعي" لمتابعة إقامة موائد الرحمن وتوفير وجبات للصائمين والمغتربين من الطلاب بسكن الطلبة والطالبات.

وعلى هامش المجلس التنفيذي، قدّم المحافظ درع المحافظة للسيد فتحي أحمد مهني، مدير عام منطقة الضرائب العقارية السابق، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، في رسالة تقدير لمسيرته المهنية وجهوده داخل منظومة العمل المحلي، بحسب ما أوردته تغطيات محلية للاجتماع.