10 مصابين في انقلاب ميكروباص عند "كوبري الدبابية" بإسنا

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي عند "كوبري قرية الدبابية" بمركز إسنا جنوبي الأقصر.

تلقت غرفة عمليات مجلس المدينة إخطارًا بالحادث، فهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى "طيبة التخصصي" لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.