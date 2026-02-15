إعلان

10 مصابين في انقلاب ميكروباص عند "كوبري الدبابية" بإسنا

كتب : محمد محروس

10:27 م 15/02/2026

انقلاب ميكروباص

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي عند "كوبري قرية الدبابية" بمركز إسنا جنوبي الأقصر.

تلقت غرفة عمليات مجلس المدينة إخطارًا بالحادث، فهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى "طيبة التخصصي" لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.

انقلاب ميكروباص حادث سيارة كوبري الدبابية إسنا

