أول تعليق من الأمن الفلسطيني على قتله نجل "سامر سمارة"

كتب-عبدالله محمود:

علق المتحدث الرسمي لقوى الأمن الفلسطينية، اللواء أنور رجب، على حادثة قتل نجل المطارد للاحتلال الإسرائيلي "سامر سمارة"، وإصابة شقيقته الطفلة بجراح خطيرة في الرأس، إثر إطلاق النار عليهم من قبل قوة الأمن الفلسطينية.

وأعرب رجب، في بيان نقلته شبكة يافا الإخبارية، اليوم الأحد، عن أسفه لوقوع ضحايا خلال تنفيذ قوة أمنية مهمة في محافظة طوباس لإلقاء القبض على أحد المطلوبين للقانون "سامر سمارة".

وأضاف متحدث قوى الأمن الفلسطيني، أن العملية أسفرت عن قتل نجل المطلوب وإصابة ابنته، لافتًا إلى أنه جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اللواء أنور رجب، أنه تم فتح تحقيق فوري بكل شفافية ووضوح بشأن الحادث، للوقوف على جميع التفاصيل، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.