"تعرف على المتأهلين".. جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
كتب : محمد عبد السلام
دوري أبطال أفريقيا
اختتمت اليوم الأحد مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من فرق القارة السمراء.
وحسمت 8 فرق التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من بينهم الثنائي المصري، الأهلي وبيراميدز، إذ تأهل كلا منهما في صدارة ترتيب مجموعته.
المجموعة الأولى
1- بيراميدز - 16 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)
2- نهضة بركان - 10 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)
3- باور ديناموز - 7 نقاط
4- ريفرز يونايتد - نقطة واحدة
المجموعة الثانية
1- الأهلي - 10 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)
2- الجيش الملكي - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)
3- يانج أفريكانز - 8 نقاط
4- شبيبة القبائل - 3 نقاط
المجموعة الثالثة
1- الهلال السوداني - 11 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)
2- صن داونز - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)
3- مولودية الجزائر - 7 نقاط
4- سانت إيلوي - 5 نقاط
المجموعة الرابعة
1- ستاد مالي - 11 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)
2- الترجي - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)
3- بترو أتليتكو - 6 نقاط
4- سيمبا - 5 نقاط