الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

"تعرف على المتأهلين".. جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

كتب : محمد عبد السلام

10:35 م 15/02/2026

دوري أبطال أفريقيا

اختتمت اليوم الأحد مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من فرق القارة السمراء.

وحسمت 8 فرق التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من بينهم الثنائي المصري، الأهلي وبيراميدز، إذ تأهل كلا منهما في صدارة ترتيب مجموعته.

المجموعة الأولى

1- بيراميدز - 16 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)

2- نهضة بركان - 10 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)

3- باور ديناموز - 7 نقاط

4- ريفرز يونايتد - نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الأهلي - 10 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)

2- الجيش الملكي - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)

3- يانج أفريكانز - 8 نقاط

4- شبيبة القبائل - 3 نقاط

المجموعة الثالثة

1- الهلال السوداني - 11 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)

2- صن داونز - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)

3- مولودية الجزائر - 7 نقاط

4- سانت إيلوي - 5 نقاط

المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي - 11 نقطة - (تأهل إلى ربع النهائي)

2- الترجي - 9 نقاط - (تأهل إلى ربع النهائي)

3- بترو أتليتكو - 6 نقاط

4- سيمبا - 5 نقاط

