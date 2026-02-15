إعلان

بعد حكم الإعدام غيابيًا.. براءة شاب ووالده من تهمة قتل الزوجة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:24 م 15/02/2026

محكمة جنايات السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس (الدائرة الثالثة) برئاسة المستشار إيهاب محمد السعيد، ببراءة شاب (26 عامًا) ووالده الستيني من تهمة قتل زوجة الأول حرقًا، وذلك بعدما صدر ضدهما حكم غيابي بالإعدام (إحالة للمفتي) في وقت سابق.

تعود وقائع القضية (رقم 2404 لسنة 2024) إلى يونيو قبل الماضي، حيث اتهمت النيابة الزوج "أ.ح" ووالده "ح.م" بقتل المجني عليها "زينب أحمد" عمدًا بإشعال النيران فيها داخل مسكن الزوجية بحي الجناين، إثر خلافات أسرية.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى تناقض أقوال والد الضحية؛ إذ أثبتت الأوراق أنه ذكر في محضر الشرطة الأولي أن ابنته أصيبت بحروق عرضية أثناء الطهي، لكنه عاد بعد أشهر -وعقب وفاتها متأثرة بإصابتها- ليتهم الزوج ووالده بتدبير الحادث. وكانت الشرطة قد ضبطت المتهمين في أكتوبر الماضي لتعاد محاكمتهما وتصدر المحكمة حكمها المتقدم بعد سماع دفوع الدفاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات السويس جريمة قتل حكم غيابي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
مصراوى TV

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
أخبار المحافظات

"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور