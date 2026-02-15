بعد حكم الإعدام غيابيًا.. براءة شاب ووالده من تهمة قتل الزوجة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس (الدائرة الثالثة) برئاسة المستشار إيهاب محمد السعيد، ببراءة شاب (26 عامًا) ووالده الستيني من تهمة قتل زوجة الأول حرقًا، وذلك بعدما صدر ضدهما حكم غيابي بالإعدام (إحالة للمفتي) في وقت سابق.

تعود وقائع القضية (رقم 2404 لسنة 2024) إلى يونيو قبل الماضي، حيث اتهمت النيابة الزوج "أ.ح" ووالده "ح.م" بقتل المجني عليها "زينب أحمد" عمدًا بإشعال النيران فيها داخل مسكن الزوجية بحي الجناين، إثر خلافات أسرية.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى تناقض أقوال والد الضحية؛ إذ أثبتت الأوراق أنه ذكر في محضر الشرطة الأولي أن ابنته أصيبت بحروق عرضية أثناء الطهي، لكنه عاد بعد أشهر -وعقب وفاتها متأثرة بإصابتها- ليتهم الزوج ووالده بتدبير الحادث. وكانت الشرطة قد ضبطت المتهمين في أكتوبر الماضي لتعاد محاكمتهما وتصدر المحكمة حكمها المتقدم بعد سماع دفوع الدفاع.