اندلاع حريق في مزرعة بالقرب من حي سكني بالوادي الجديد

اندلع حريق، منذ قليل، في مزرعة نخيل متاخمة لحي سكني بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بالخارجة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل متاخمة لحي " الزهور " السكني بجوار مسجد السيدة نفيسة بالحي، وانتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية لموقع الحريق، وجاري إخماده وحصر الخسائر البشرية والمادية عقب الانتهاء من إخماد الحريق.

جاري تحرير محضر بالحريق، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.