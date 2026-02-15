إعلان

اندلاع حريق في مزرعة بالقرب من حي سكني بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:16 م 15/02/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق، منذ قليل، في مزرعة نخيل متاخمة لحي سكني بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بالخارجة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل متاخمة لحي " الزهور " السكني بجوار مسجد السيدة نفيسة بالحي، وانتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية لموقع الحريق، وجاري إخماده وحصر الخسائر البشرية والمادية عقب الانتهاء من إخماد الحريق.

جاري تحرير محضر بالحريق، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في مزرعة حي سكني الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
زووم

زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
أخبار وتقارير

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
أول تعليق من زاهي حواس على استدعاء مسئول صفحة أميرة بدر بسبب حواره معها
أخبار مصر

أول تعليق من زاهي حواس على استدعاء مسئول صفحة أميرة بدر بسبب حواره معها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور