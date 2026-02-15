إعلان

النائب العام يجري زيارة لوزير العدل لتهنئته بمنصبه الجديد

كتب : محمد الصاوي

10:47 م 15/02/2026

النائب العام يجري زيارة لوزير العدل لتهنئته بمنصبه

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، زيارة إلى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بديوان عام الوزارة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد وزيرًا للعدل.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته لوزير العدل بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الجهات والهيئات القضائية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب المستشار وزير العدل عن تقديره لزيارة المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.

النائب العام محمد شوقي وزير العدل التعديل الوزاري محمود الشريف

