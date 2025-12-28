في أول زيارة.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة رمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد يوسف بربري، بيان الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى بين مرشحين اثنين على المقعد الثالث المتبقى بالدائرة.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

وأظهر الحصر العددي أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة بلغ 744 ألفاً و824 ناخباً، أدلى منهم 25 ألفاً و943 ناخباً بأصواتهم.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 22 ألفاً و354 صوتاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و589 صوتاً.

ووفقا للحصر العددي للأصوات حصل المرشح حازم أحمد مصطفى وشهرته حازم الريان على 14 ألف و901 صوتا، فيما حصل منافسه عفيفي كامل عفيفي، 7 آلاف و453 صوتًا.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

وكان استهل المستشار سعيد يوسف بربري كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية الحكيمة، كما وجه الشكر للقضاة المشرفين والأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن اللجنة وقفت على مسافة واحدة من المرشحين وأدارت العملية في إطار من الشفافية والحيادية التامة.