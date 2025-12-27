إعلان

قافلة "حياة كريمة" تصل قرية الخياري بالمنيا وتقدم خدمات طبية مجانية (صور)

كتب : جمال محمد

11:34 ص 27/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قافلة الخياري ٢
  • عرض 4 صورة
    قافلة الخياري ٤
  • عرض 4 صورة
    قافلة الخياري ٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن نجاح فعاليات القافلة العلاجية المجانية التي نُفذت بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأقيمت القافلة بمقر وحدة منقطين على مدار يومين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة قدمت إجمالي 1174 خدمة طبية، شملت توقيع الكشف الطبي على 913 حالة، مع صرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا.

وأشار البيان الإحصائي إلى تنوع التخصصات الطبية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم فحص 298 حالة أطفال، و184 حالة باطنة، و174 حالة جراحة، و156 حالة جلدية، و56 حالة أسنان، بالإضافة إلى 45 حالة نساء وتنظيم الأسرة، ما يعكس شمولية الخدمات المقدمة.

كما تضمنت القافلة، التي نُفذت من خلال عيادتين متنقلتين وأربع عيادات ثابتة، خدمات تشخيصية وتوعوية متكاملة، شملت إجراء تحاليل دم وبول وبراز، وعمل موجات صوتية وأشعة سينية، إلى جانب عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 107 مواطنين، وفحص الضغط والسكر لـ76 مترددًا، وتنفيذ إجراءات علاجية وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الصحة بالمنيا قافلة علاجية مجانية بقرية الخياري المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية الخياري بالمنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان