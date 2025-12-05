صحة المنيا تُحرر إنذارات ومحاضر لـ206 منشآت طبية مخالفة

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تكثيف جهودها خلال الشهر الأخير للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار وبرعاية اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، وبقيادة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة.

وجاءت الحملات تحت إشراف الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور حسام سرحان، نائب المدير، حيث نفّذت إدارة العلاج الحر سلسلة من الجولات التفتيشية الموسعة على 315 منشأة طبية خاصة، شملت المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمعامل، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات القانونية.

- أسفرت نتائج الحملات عن:

مطابقة 102 منشأة للاشتراطات الصحية.

تحرير محاضر مخالفة وإنذارات لـ206 منشآت لتوفيق أوضاعها.

إصدار 11 قرار غلق إداري لمنشآت غير مرخصة.

استيفاء 135 منشأة للاشتراطات خلال الشهر وترخيص 6 منشآت جديدة.

تحرير 6 محاضر تحريز أدوية وفحص 14 شكوى والتعامل معها قانونيًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمود عمر، استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات داخل المنظومة الصحية، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين وحماية سلامتهم.