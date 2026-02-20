إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:01 م 20/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 20-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4503 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5790 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6755 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7720 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240092 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67% إلى نحو 5030 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

