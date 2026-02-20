إعلان

السكة الحديد تعلن تطوير خدمات كبار السن وذوي الهمم بالمحطات والقطارات (انفوجراف)

كتب : أحمد العش

01:05 م 20/02/2026
    تفاصيل خدمات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026 (2)
    تفاصيل خدمات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026 (1)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، انطلاقًا من مسؤوليتها في الاهتمام بهم وتعزيز حقوقهم، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة سواء داخل المحطات أو على متن قطارات السكك الحديدية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في هذا الإطار.

تفاصيل خدمات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026

وأوضحت "الهيئة" أنها خصصت عددًا من الشبابيك بالمحطات الرئيسية لحجز وصرف التذاكر لكبار السن وذوي الهمم، بما يسهم في تخفيف مشقة الانتظار أمام منافذ البيع، إلى جانب تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع هذه الفئة من جمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف "البيان" أن هيئة السكة الحديد تولي أهمية كبيرة لتسهيل انتقالهم داخل المحطات، إذ وفرت عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات، مع وضع مكاتب خدمة العملاء عند مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم لهم حتى استكمال إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

وخصصت سكك حديد مصر، في إطار رفع جودة الخدمة على متن القطارات، 4 مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، مع وضع إرشادات واضحة تنظم ذلك.

وأضافت "الهيئة" أنه تم تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن وحدات قطار تالجو الفاخرة تمثل إضافة نوعية في هذا المجال، لما تتمتع به من مواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار بمنحدرات ودورات مياه مهيأة بالكامل.

وتمنح السكة الحديد تخفيضًا قدره 50% على تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، تأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ15 يومًا من خلال منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة ووكلاء البيع، بينما يتم صرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويسهم في تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر.

