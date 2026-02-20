إعلان

تايوان: رصدنا 14 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية حول أراضيها

كتب : مصراوي

01:00 م 20/02/2026

سفن حربية صينية

تايبيه- (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 14 طائرة عسكرية وست سفن حربية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن 10 طائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 142 مرة وسفنا 133 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

