الدقهلية تشيع جثامين 18 ضحية في حادث محور 30 يونيو

كتب : رامي محمود

04:15 ص 20/02/2026
    الآلاف من أبناء المحافظة يصطفون جنبًا إلى جنب. تكاتف الجميع لتوديع الضحايا إلى مثواهم الأخير.
    مشهد يجمع أهالي المطرية في الشوارع. اتشحت الوجوه بالحزن الشديد تحت زينة رمضان.

شيع أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية جثامين الضحايا. بلغ عدد الضحايا 18 شخصًا من أبناء المدينة. وقع الحادث المروع على محور 30 يونيو ببورسعيد. تم التشييع في الساعات الأولى لثاني أيام رمضان. أديت صلاة الجنازة بمسجد النور في قرية العقبين. حضر الجنازة حشد كبير من أهالي الضحايا والمدينة. نُقلت الجثامين بعد ذلك إلى مثواها الأخير بالمقابر.

تعويضات التضامن

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية بدء إجراءات الدعم المالي. يتم صرف 50 ألف جنيه لوفاة رب الأسرة. يُصرف 25 ألف جنيه لحالات الوفاة الأخرى بالحادث. أوضحت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة تفاصيل الدعم. شاركت عدة جمعيات أهلية في تقديم الدعم للأسر.

دعم أهلي للضحايا

قررت مؤسسة الإصلاح بالمنصورة صرف كفالة لأبناء الضحايا. وفرت المؤسسة الرعاية الطبية اللازمة للأبناء المتضررين. أعلنت الجمعية الشرعية بالمطرية عن تقديم مساعدات عاجلة. شاركت جمعية مستثمري العصافرة في المساعدات المالية أيضًا. بلغت قيمة المساعدة 5000 جنيه لكل أسرة متضررة.

تفاصيل الحادث المروع

وقع الحادث بتصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ربع نقل. كانت السيارة تُقل عمالًا لمزارع الأسماك في المحافظة. أسفر الحادث عن 18 حالة وفاة و3 إصابات. نُقل الجميع إلى مستشفيات بورسعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

