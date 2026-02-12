إعلان

صحة المنيا: 12 ألف كشف و801 عملية جراحية بمستشفى مغاغة خلال شهر

كتب : جمال محمد

02:49 م 12/02/2026

الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى مغاغة العام حقق معدلات أداء متميزة خلال الشهر الماضي، وقدم خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة المنظومة العلاجية وتخفيف العبء عن المرضى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المستشفى، تحت إشراف الدكتور طارق السيد الزيات، مدير المستشفى، كشف عن إجراء 801 عملية جراحية متنوعة، إلى جانب استقبال ما يقرب من 12 ألف حالة بالعيادات الخارجية، بما يعكس حجم الجهد المبذول داخل الأقسام المختلفة.

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن العمليات الجراحية تنوعت بين كبرى وطوارئ وصغرى، إذ تم إجراء: 69 عملية كبرى شملت: 32 جراحة عظام، 27 جراحة عامة، 4 أنف وأذن، و6 عمليات قيصرية، و361 عملية طوارئ تنوعت بين جروح قطعية وإصابات متفرقة بالرأس والجسم.

371 عملية صغرى اقتصادي خارجي تضمنت فتح خراج، غسيل واستخراج أجسام غريبة من الأذن، خلع وحشو أسنان، كحت جير، وحالات جبس وجبائر.

وأكد عمر أن هذا المعدل يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات، خاصة الطارئة منها، وفيما يخص خدمات الاستقبال والعيادات، أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى استقبلت 11,899 حالة تم توقيع الكشف الطبي عليها بالعيادات الخارجية، و2,766 حالة بقسم الطوارئ، تم تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة لهم على مدار الساعة.

واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى مغاغة العام، مؤكداً أن المديرية مستمرة في دعم المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الاحتياجات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لأهالي مركز ومدينة مغاغة وكافة مراكز المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى مغاغة العام الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا مديرية الصحة بالمنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
رياضة محلية

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ
أخبار مصر

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان