صحة المنيا: 12 ألف كشف و801 عملية جراحية بمستشفى مغاغة خلال شهر

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى مغاغة العام حقق معدلات أداء متميزة خلال الشهر الماضي، وقدم خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة المنظومة العلاجية وتخفيف العبء عن المرضى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المستشفى، تحت إشراف الدكتور طارق السيد الزيات، مدير المستشفى، كشف عن إجراء 801 عملية جراحية متنوعة، إلى جانب استقبال ما يقرب من 12 ألف حالة بالعيادات الخارجية، بما يعكس حجم الجهد المبذول داخل الأقسام المختلفة.

وأشار الدكتور محمود عمر إلى أن العمليات الجراحية تنوعت بين كبرى وطوارئ وصغرى، إذ تم إجراء: 69 عملية كبرى شملت: 32 جراحة عظام، 27 جراحة عامة، 4 أنف وأذن، و6 عمليات قيصرية، و361 عملية طوارئ تنوعت بين جروح قطعية وإصابات متفرقة بالرأس والجسم.

371 عملية صغرى اقتصادي خارجي تضمنت فتح خراج، غسيل واستخراج أجسام غريبة من الأذن، خلع وحشو أسنان، كحت جير، وحالات جبس وجبائر.

وأكد عمر أن هذا المعدل يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات، خاصة الطارئة منها، وفيما يخص خدمات الاستقبال والعيادات، أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى استقبلت 11,899 حالة تم توقيع الكشف الطبي عليها بالعيادات الخارجية، و2,766 حالة بقسم الطوارئ، تم تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة لهم على مدار الساعة.

واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بمستشفى مغاغة العام، مؤكداً أن المديرية مستمرة في دعم المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الاحتياجات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لأهالي مركز ومدينة مغاغة وكافة مراكز المحافظة.