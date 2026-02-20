إعلان

محافظ أسوان: أوقفوا تهنئتي ووجّهوا التكلفة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

كتب : إيهاب عمران

10:41 ص 20/02/2026 تعديل في 10:41 ص

شارع الكورنيش بمدينة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهات عاجلة برفع جميع اللوحات واللافتات والبانرات التي وُضعت في الشوارع والميادين لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مسؤولية المحافظة، وذلك فور علمه بقيام بعض الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان، إلى جانب شركات أخرى، بوضع إعلانات مصحوبة بصورته.

منع استغلال الشوارع في التهنئة الشخصية

وأكد محافظ أسوان رفضه استخدام الشوارع والميادين في نشر لافتات تحمل عبارات تهنئة أو صورًا شخصية، مشددًا على إزالة كافة الإعلانات التي تتضمن تهاني أو صور المحافظ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وعدم استغلال المساحات العامة في أمور شخصية.

توجيه الدعاية لإبراز مقومات أسوان

وشدد عمرو لاشين على ضرورة أن تقتصر لوحات وإعلانات الدعاية في الشوارع على إبراز المقومات السياحية والجمالية لمحافظة أسوان، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات التي شهدتها في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الوجه الحضاري والتنموى للمحافظة.

دعوة لتحويل تكلفة الإعلانات إلى دعم اجتماعي

وطالب محافظ أسوان أصحاب ومسؤولي الشركات التي بادرت بوضع لافتات التهنئة، بتوجيه التكلفة المالية التي كانت مخصصة لهذه الدعاية إلى التبرع لصندوق التكافل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك للمساهمة في صرف الإعانات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتعزيزًا لمبدأ المسؤولية المجتمعية.

