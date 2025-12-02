محافظ المنوفية: مستشفى الشهداء الجديد تكلف مليار و300 مليون جنيه (صور)

ضربت سواحل الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "قاسم" أعنف نوات الشتاء

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية الموسعة بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية سرسموس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، وعمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، ومحمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وتفقد المحافظ غرف التطعيمات ومتابعة الأطفال والمشورة والصيدلية وقلبك أمانة ومتابعة قياس ومؤشرات الحياة، مشيدًا بمستوى حجم التجهيزات الكاملة المنفذة على أرض الواقع، وموجهـًا بضرورة تزويد الوحدة بعدد من التخصصات الإضافية لتوسيع قاعدة الاستفادة وخدمة الأهالي.

وخلال تفقده اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفوري مع المترددين وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فيما استمع إلى الأهالي حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدـًا أن قطاع الصحة من المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

كما تابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م² وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه لدفع منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وخلال تفقده للأعمال المنفذة وجّه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروع وتذليل العقبات وتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات لسرعة إنهائه ودخوله الخدمة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع سيعد صرحـًا طبيًا عملاقـًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية وتخفيف المعاناة عن المرضى.

وأكد محافظ المنوفية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقـًا لاستراتيجية مصر 2030.