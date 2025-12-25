انتهى مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي من أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ومن جانبه، شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة، وأن تشمل التجهيزات تزيين الميادين والطرق الرئيسية والمسارات السياحية والأثرية، لإضفاء أجواءً احتفالية مميزة على مدينة الأقصر ، خاصة وأن احتفالات رأس السنة تعد من أهم المواسم السياحية التي تشهدها المحافظة، حيث تتوافد أفواج السائحين من مختلف الجنسيات للاحتفال بأعياد الميلاد على أرض الأقصر، والاستمتاع بطقسها الشتوي الساحر.

وأكد محافظ الأقصر، على رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية لاستقبال العام الجديد 2026، مع مواصلة أعمال التجميل بالأشجار المضيئة واللوحات الجمالية، لتقديم صورة تليق بمكانة الأقصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية أمام زوارها من شتى أنحاء العالم.