عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة من الاثنين 26 يناير 2026 وحتى الجمعة 30 يناير 2026.

وأفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وقالت "الأرصاد"، إنه حالة الطقس تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية يوم الجمعة 13 فبراير 2026 ويصاحبها نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها من (50 إلى 60) كم / س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد أيضًا، فرص أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبينت أن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة: على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (23 : 24) درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (26 : 28) درجة مئوية.

جنوب البلاد: (26 : 34) درجة مئوية.

وبينت "ألأرصاد"، أن حالة الطقس السبت 14 فبراير 2026، تشهد أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن حالة الطقس من الأحد 15 فبراير إلى الثلاثاء 17 فبراير تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من يوم الجمعة 13 فبراير وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة: 27 عظمى، 16 صغرى.

السبت: 26 عظمى، 15 صغرى.

الأحد: 28 عظمى، 18 صغرى.

الإثنين: 28 عظمى، 17 صغرى.

الثلاثاء: 23 عظمى، 14 صغرى.

السواحل الشمالية:

الجمعة: 23 عظمى، 13 صغرى.

السبت: 24 عظمى، 15 صغرى.

الأحد: 27 عظمى، 16 صغرى.

الإثنين: 25 عظمى، 13 صغرى.

الثلاثاء: 20 عظمى، 12 صغرى.

شمال الصعيد:

الجمعة: 30 عظمى، 14 صغرى.

السبت: 26 عظمى، 12 صغرى.

الأحد: 29 عظمى، 16 صغرى.

الإثنين: 31 عظمى، 14 صغرى.

الثلاثاء: 24 عظمى، 11 صغرى.

جنوب الصعيد:

الجمعة: 31 عظمى، 16 صغرى.

السبت: 31 عظمى، 15 صغرى.

الأحد: 32 عظمى، 18 صغرى.

الإثنين: 34 عظمى، 19 صغرى.

الثلاثاء: 30 عظمى، 16 صغرى.