انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:59 ص 10/02/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 12.44 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.46 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.45 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

