"سقط عليه واير ونش".. إصابة عامل بضائع بميناء الدخيلة في الإسكندرية

أصيب عامل، اليوم الإثنين، إثر سقوط "واير ونش" أثناء شحن بضائع على رصيف 94 بميناء الدخيلة بالإسكندرية، فيما تدخلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور وقوع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين.

تلقت شرطة الميناء بلاغًا بالحادث، وانتقل ضباط الشرطة ومسؤولو الهيئة إلى موقع الواقعة.

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الميناء أن الحادث وقع نتيجة انقطاع "الواير" أثناء عمليات الشحن، مؤكدًا أن الونش لم يسقط بالكامل، وأن الإجراءات الاحترازية والسلامة تم تفعيلها فورًا.

وجرى نقل العامل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل شرطة الميناء فحص كاميرات المراقبة ومعاينة الموقع لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.