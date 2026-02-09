إعلان

اتحاد YLY يزور مستشفى شفاء الأورمان دعمًا للمرضى بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

02:25 م 09/02/2026
نظم اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) زيارة ميدانية إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، في إطار دوره المجتمعي وحرصه على دعم المنظومة الصحية وتعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين الشباب.

وشملت الزيارة إطلاق مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان، تضمنت جولات ميدانية داخل المستشفى، ورفع الروح المعنوية للأطفال، وتقديم تبرعات، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومساندتهم خلال رحلتهم العلاجية.

وتعرف متطوعو الاتحاد خلال الزيارة على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى مجانًا، واطلعوا على الجهود الكبيرة لإدارة المستشفى في تقديم رعاية صحية عالية الجودة، خاصة لغير القادرين، كما شاركوا في تقديم تبرعات لدعم نشاطات المستشفى الإنسانية.

وأعرب أعضاء اتحاد YLY عن تقديرهم للدور الإنساني الرائد الذي تقوم به المستشفى، مؤكدين أهمية دعم المؤسسات الطبية والخيرية التي تمس حياة المواطنين مباشرة وتساهم في تخفيف معاناة المرضى وأسرهم.

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن شكره لاتحاد "شباب يدير شباب" على دعمه للأطفال المرضى وإطلاق مبادرته الإنسانية، مشيدًا بنشر قيم التكافل والعمل التطوعي، بما يعكس توجهات الدولة المصرية في دعم المبادرات الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة