المنيا تستعد لرمضان.. معارض بأسعار مخفضة وخطط رقابية شاملة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والرقابية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجّهًا بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.

وأكد المحافظ على ضرورة توافر السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بكافة المنافذ وبأسعار مناسبة، مع إحكام الرقابة على الأسواق، والتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

كما كلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات على المطاحن والمخابز للتأكد من توفر الدقيق والخبز بأنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، مع الإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال الشهر، وضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي. وتابع أيضًا حملات التفتيش على المجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والصحية.

في الجانب الصحي، شدد المحافظ على رفع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال اللازمة، وانتظام العمل بمرافق الإسعاف، مع تكثيف الحملات على المطاعم والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية، لضمان سلامة الأغذية المعروضة.

كما أوصى مديرية الطب البيطري بالتصدي للذبح خارج المجازر ومراقبة أسواق بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي القطاع الديني والثقافي، كلف المحافظ مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية وثقافية ومسابقات رمضانية بالمساجد ومراكز الشباب، مع مشاركة علماء الأزهر، ومتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بصلاة التراويح.

كما تم توجيه الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة نظافة الشوارع والمناطق العامة، وضبط مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتهيئة المساجد والساحات للصلاة.

وفي قطاع الشباب والثقافة، وجه المحافظ بإقامة حفلات رمضانية ومسابقات دينية وفنية بقصور الثقافة وفروعها، إلى جانب الدورات الرياضية والمسابقات بمراكز الشباب.

كما طالب المحافظ إدارة المرور وشرطة المرافق بتكثيف التواجد الميداني لضبط الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، مع متابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، وتشكيل مجموعات عمل وغرف عمليات للتعامل السريع مع أي أعطال أو طوارئ.