بالمشاركة المجتمعية.. افتتاح نفق البساتين بشبين الكوم بعد تطويره (صور)

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمشاركة المجتمعية، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الأنفاق وشبكات الطرق والمحاور المرورية الحيوية، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

شهد الافتتاح حضور محمد موسى نائب المحافظ، والنواب سامر التلاوي، شيرين عبد العزيز، معتز حجازي، شريف الغرابلي أعضاء مجلس النواب، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بالنفق، والتي شملت رصف الطريق، وتغيير شبكة الصرف، وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب تركيب إنارة حديثة، وأعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي، مع توجيهاته بضرورة الحفاظ على الأعمال المنفذة لضمان استدامتها وتيسير الحركة المرورية.

أكد المحافظ استمرار دعم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات، وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على متابعته الدورية لكافة المشروعات الجارية لتسريع معدلات الإنجاز وتذليل العقبات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين بعاصمة المحافظة.