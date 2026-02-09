"معًا ضد الغلاء" سوق أسبوعي بسلع مخفضة لدعم أهالي الوادي الجديد - صور

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة "معًا ضد الغلاء" كسوق أسبوعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الواحاتي، عبر توفير احتياجات الأسرة الأساسية بأسعار اقتصادية تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي.

أكد على نجاح، رئيس مركز الخارجة تنظيم المبادرة بصفة دورية كل يوم إثنين من كل أسبوع داخل مقر الوحدة، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى السلع في نقطة واحدة دون أعباء انتقال إضافية، مع الاستمرار في ضخ كميات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر وتغيرات الطلب.

أوضح نجاح، أن المبادرة تحت إشراف سلوى حجاج، مدير الإيرادات بالمركز، وتستهدف تقديم “منظومة متكاملة” تلبّي المتطلبات اليومية للأسرة، من خضروات ولحوم وأسماك وألبان ومنتجات منزلية، مع التركيز على الجودة والسعر العادل، بما يدعم الاستقرار المعيشي ويواجه موجات ارتفاع الأسعار ببدائل محلية ومصادر توريد موثوقة.

ولفت إلى أن المبادرة تضم قسمًا مخصصًا لخضروات الصوب الزراعية، تشمل: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الكوسة، البطاطس، السبانخ، الجرجير، البصل الأخضر، الجزر، والكرنب، إلى جانب أصناف أخرى من المنتجات المحلية الطازجة القادمة مباشرة من مزارع المحافظة، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي ويحد من تقلبات الأسعار المرتبطة بتكاليف النقل والوساطة.

وتابع: توفر المبادرة قطاعًا للحوم والأسماك بأسعار مخفضة، مع إتاحة أسماك طازجة يجري توريدها من محافظة السويس، في محاولة لتقديم بدائل متنوعة للأسر، وتوسيع خيارات الشراء أمام المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف بعض السلع البروتينية في الأسواق خلال الفترات التي تشهد زيادة في الطلب.

وقال رئيس مركز الخارجة، إنه لم تقتصر المبادرة على السلع الغذائية فقط، إذ شملت أيضًا منتجات الألبان الطازجة، إلى جانب مستلزمات منزلية مثل المنظفات والمعطرات، فضلًا عن مستحضرات تجميل ضمن السلع البيئية، بما يجعل المبادرة أقرب إلى "سلة شراء" كاملة يمكن للمواطن الاعتماد عليها أسبوعيًا لتدبير احتياجاته الرئيسية بأسعار أكثر ملاءمة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن المبادرة تأتي تيسيرًا على المواطن الواحاتي، وفي سياق خطة المركز لتقديم سلع ذات جودة جيدة بأسعار تقل عن السوق المحلي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة مباشرة، ويعزز من قدرة الأجهزة المحلية على التدخل الإيجابي لضبط السوق وتوفير بدائل منافسة تقلل فرص الممارسات الاحتكارية أو المغالاة في الأسعار.