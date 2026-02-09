إعلان

بسكين المطبخ.. سيدة تقتل زوجها بـ 3 طعنات في الإسكندرية وقرار جديد من المحكمة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:27 م 09/02/2026

محاكمة تعبيرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة ربة منزل في واقعة اتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين المطبخ، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد المقبل بشهر مارس لسماع الشهود والطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار أيمن محمود الحنفي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد إصابة شخص بطعنات من سلاح أبيض على يد زوجته داخل الشقة سكنهما.

وكشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين الزوج المجني عليه وزوجته أثناء دخولهما غرفة النوم فاستلّت الأخيرة سكين المطبخ وتعدت عليه بـ 3 طعنات في اليد والكتف والصدر.

جرى نقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في الصدر، فيما ألقى القبض على زوجته وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية ربة منزل طعن محافظة الإسكندرية

