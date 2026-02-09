إقبال كثيف وأسعار مخفضة.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بشبين الكوم (صور)

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" بحي شرق شبين الكوم، لتوفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، وسط إقبال كثيف من المواطنين، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن الأسر خلال شهر رمضان الكريم.

وشهد الافتتاح حضور محمد موسى، نائب المحافظ، وماجد عبد الظاهر، مدير مديرية الطب البيطري، وأسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، ومحمد الخشن، رئيس الغرفة التجارية، والنائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ، وهيثم صادق، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مختلف السلع الأساسية من زيوت ومكرونة وجبن وسكر وأرز وعدس وسمنة ولحوم وفراخ وياميش وتمور ودقيق وألبان ومنظفات، واطمأن على جودة المعروضات وتوافرها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، كما استمع لآراء المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، موجّهًا بزيادة الكميات المعروضة لضمان توفرها طوال الشهر.

كما تابع أبو ليمون عمل 4 سيارات لصرف المقررات التموينية التي تجوب مراكز المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم، مؤكدًا على التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة المراكز والمدن، مع تشكيل لجان تفتيش لمتابعة الأسواق يوميًا وضبط الأسعار.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، وضمان الإعلان عن الأسعار ووفرة السلع بالكميات المناسبة، لحماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات أو تلاعب.