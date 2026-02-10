ذهبية العالم وجوائز عربية.. سوهاج تكرم 97 بطلًا (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، 97 لاعبًا من النشء والشباب حصدوا مراكز متقدمة في بطولات عربية وإفريقية ومحلية، وعلى رأسهم صاحب الميدالية الذهبية العالمية في القوة البدنية البارالمبية، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

حصاد المواهب

وشدد المحافظ على أن هذا التفوق الرياضي يعكس حجم المواهب التي تزخر بها سوهاج، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لصقل المهارات وإعداد أجيال قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وهو ما ثمنه الدكتور محمد فريد، معتبرًا التكريم دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة حصد الألقاب.

قائمة الشرف

وتصدر قائمة المكرمين بطل نادي طهطا الرياضي الحائز على ذهبية العالم للقوة البدنية البارالمبية وزن 107 كجم، وفريق مبادرة "مضاد تكنولوجي" الفائز ببرونزية "نتشارك"، وأبطال برنامج "إطلالة"، إضافة إلى المتوجين في البطولة العربية للأندية للجودو 2025، وأبطال الجمهورية في "المشروع القومي للموهبة" للجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى للإعاقات الذهنية بنادي الإيمان، ورفع الأثقال ومصارعة الذراعين للناشئين، حيث سلمهم المحافظ شهادات التقدير والهدايا التذكارية.