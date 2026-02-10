إعلان

ذهبية العالم وجوائز عربية.. سوهاج تكرم 97 بطلًا (صور)

كتب : مصراوي

10:32 م 10/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سوهاج تكرم 97 بطلًا
  • عرض 3 صورة
    سوهاج تكرم 97 بطلًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، 97 لاعبًا من النشء والشباب حصدوا مراكز متقدمة في بطولات عربية وإفريقية ومحلية، وعلى رأسهم صاحب الميدالية الذهبية العالمية في القوة البدنية البارالمبية، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

حصاد المواهب

وشدد المحافظ على أن هذا التفوق الرياضي يعكس حجم المواهب التي تزخر بها سوهاج، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لصقل المهارات وإعداد أجيال قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، وهو ما ثمنه الدكتور محمد فريد، معتبرًا التكريم دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة حصد الألقاب.

قائمة الشرف

وتصدر قائمة المكرمين بطل نادي طهطا الرياضي الحائز على ذهبية العالم للقوة البدنية البارالمبية وزن 107 كجم، وفريق مبادرة "مضاد تكنولوجي" الفائز ببرونزية "نتشارك"، وأبطال برنامج "إطلالة"، إضافة إلى المتوجين في البطولة العربية للأندية للجودو 2025، وأبطال الجمهورية في "المشروع القومي للموهبة" للجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى للإعاقات الذهنية بنادي الإيمان، ورفع الأثقال ومصارعة الذراعين للناشئين، حيث سلمهم المحافظ شهادات التقدير والهدايا التذكارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج تكريم الأبطال عبد الفتاح سراج الميدالية الذهبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
أخبار مصر

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي