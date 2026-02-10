حصاد الذهب.. جنوب سيناء تكرم أبطال "أولمبياد الحدود"

كرّم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أبطال المحافظة الفائزين بمراكز متقدمة في أولمبياد المحافظات الحدودية التي استضافتها الوادي الجديد خلال فبراير الجاري، وذلك في احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ حضرها قيادات مديرية الشباب والرياضة والجهاز التنفيذي وأسر اللاعبين، احتفاءً بالنتائج المشرفة التي حققها أبناء المحافظة.

ألعاب متنوعة

وشمل التكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية الذين حصدوا المراكز الأولى والثانية والثالثة في حزمة واسعة من الألعاب الفردية والجماعية، تضمنت السباحة والكاراتيه والكرة الطائرة وألعاب القوى، إضافة إلى كرة القدم الشاطئية وتنس الطاولة وكرة السرعة، حيث أكد المحافظ أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد المبذول في اكتشاف المواهب ورعايتها.

دعم مستمر

وشدد "مبارك" على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الشباب ركيزة المستقبل، متعهدًا بتوفير كافة الإمكانات لتمكين المواهب من رفع اسم المحافظة في المحافل الرياضية، وهو ما ثمنه مدير عام مديرية الشباب والرياضة، معتبرًا التكريم دافعًا قويًا لمواصلة حصد البطولات.