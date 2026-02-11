رائحة الموت تكشف جثة شاب داخل مسكنه في منوف

كشفت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة منوف لغز انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بالقرب من شارع مستشفى البسمة، حيث عثرت القوات على جثمان شاب يدعى "إسلام. أ. أ"، يبلغ من العمر 39 عامًا، معلقًا داخل مسكنه بالطابق الأرضي، وذلك بعد أيام من وفاته التي اكتشفها الجيران وأبلغوا الجهات المختصة فور استنشاقهم الرائحة.

اضطراب نفسي

وبينت المعاينة الأولية أن المتوفى كان يقيم بمفرده، ورجحت التحريات إقدامه على التخلص من حياته لمروره باضطراب نفسي، ليتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طوق نجاة

وفي سياق متصل، تؤكد الدولة توفير قنوات دعم نفسي عاجلة لإنقاذ من يعانون أزمات نفسية، حيث خصصت وزارة الصحة الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (08008880700 - 0220816831) والمجلس القومي للصحة النفسية (20818102) لتلقي الاستفسارات ومساندة الراغبين في الانتحار على مدار اليوم، بينما شددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار كبيرة من الكبائر، داعية للتعامل معه كمرض يستوجب العلاج المتخصص لا التبرير أو التعاطف السلبي.