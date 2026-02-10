الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن 5 مناطق حيوية غربي المحافظة لمدة 20 ساعة متواصلة، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، بسبب أعمال تطوير مسار القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان" التي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الانقطاع يشمل مناطق "مدينة برج العرب الجديدة، وبرج العرب القديم، وبهيج، وأبوصير، والغربانيات"، مرجعة السبب إلى ضرورة ترحيل خط مياه بقطر 1500 مم المغذي لرافع برج العرب الجديدة والموجود بجوار مطار الإسكندرية الدولي، لتعارض مساره مع الإنشاءات الجديدة للمحور.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم المائية مسبقًا، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة يمكن طلبها عند الحاجة، مع التعهد بعودة المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل التي تستدعي توقف الضخ بشكل كامل.