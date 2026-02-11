إعلان

فيديو صادم يهز الشرقية.. اعتداء عنيف على سيدة في "أبو كبير" والأمن يتدخل

كتب : ياسمين عزت

12:45 م 11/02/2026 تعديل في 01:42 م
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق واقعة اعتداء عنيف على سيدة بأحد الشوارع العامة من جانب أحد الأشخاص بالضرب، في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لكشف ملابسات الواقعة وفحص الفيديو.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مديرية أمن الشرقية كثفت جهودها لفحص الفيديو المتداول، وتحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف، في ظل مطالبات واسعة من رواد مواقع التواصل بسرعة محاسبة المتهم.

وباشرت فرق البحث الجنائي بمركز شرطة أبو كبير مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، والاستماع إلى شهود العيان، للوقوف على توقيت الواقعة وظروفها الكاملة، تمهيدًا لكشف تفاصيلها للرأي العام.

الشرقية مركز أبو كبير مركز شرطة أبو كبير

