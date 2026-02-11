إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:10 م 11/02/2026

السمك البلطي

ارتفعت أسعار السمك البلطي، المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 جنيهًا و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

